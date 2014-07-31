بالفيديو: شجار بالأيدي بين أورلاندو بلوم وجاستن بيبر

بيروت – هدى زين

في واقعة ليست غريبة على النجم العالمي Justin Bieber، وإن تكن جديدة على الممثل المميّز Orlando Bloom، شهد صباح الأربعاء شجاراً بالأيدي بين النجمين في أحد الملاهي الليلية في جزيرة إيبيزا في إسبانيا.

وذكرت تقارير أمريكية أنّ Orlando حاول تسديد لكمة إلى Justin، بعد أن علّق الأخير بشكل غير لائق على زوجته السابقة عارضة الأزياء Miranda Kerr.

وفي تفاصيل الحادثة أنّ Justin ألقى التحية على زميله Orlando، الذي تجاهله ولم يُرد تبادل الحديث معه، الأمر الذي استفزّ Justin، فلجأ إلى التعليق بشكل غير لائق على زوجة Orlando السابقة Miranda ، حيث لم يكن من Orlando حينها إلا أن تهجّم على النجم المثير للمشاكل، محاولاً تسديد لكمة إلى وجهه، قبل أن ينتفض الجميع لتهدئة الوضع بينهما.

ولم ينتهِ الإشكال عند هذا الحدّ، إذ قرّر Justin أن يُكمل ما بدأه على "Instagram"، فنشر صورة لـ Orlandoوهو يبكي أثناء افتتاح " Romeo & Juliet "، بعد أن تأثر عاطفيّاً بكلمة الافتتاح.

ولم يكتفِ أيضاً بذلك، بل نشر صورة لـ Miranda بالبيكيني، وأرفقها بعلامة التاج، لكنّه سرعان ما حذفها.

Miranda بدورها اكتفت بنشر صورة لها وهي تسير مع ابنتها وظهرها للكاميرا. وبرغم عدم تعليقها على الصورة، إلا أنّ البعض فسّرها بأنها تُعطي ظهرها للأحداث لعدم اهتمامها بأيٍّ منهما.

يُذكر أنّ العداوة بين النجمين تعود إلى عام 2012، حيث كان Justin Bieber يُشارك في إحياء العديد من عروض "Victoria's Secret " وأمضى حينها سهرة مع Miranda Kerr، ما كان سبباً في انطلاق شائعات حول علاقة تجمعهما، برغم أنّها في تلك الفترة كانت متزوّجة.

وبدوره لم ينسَ Orlando Bloom ما حصل، حيث ردّ الصّاع عام 2014، بعد أن شوهد بعد أشهر من طلاقه منMiranda ، وهو يقضي وقتاً ممتعاً مع Selena Gomez، حبيبةJustin السابقة، في كواليس مؤتمر "We Day California".