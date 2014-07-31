منتج "ليث ونورا": الجمهور التركي لم يحب كيفانش وفرح معاً

أكدت الصحافة التركية نية شركة "قمر" للإنتاج التركية البحث عن ممثلة جميلة وصغيرة يكون سنها من 20 لغاية الـ 25 عاماً، لتشارك الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ بطولة الموسم الثاني من مسلسله "سيد كورت وشورا" المعروف عربياً بإسم (ليث ونورا) حيث ستسند إليها شخصية جديدة إسمها موركا سيتعرف عليها ليث ويميل إليها، ويحاول التقرب منها طوال الوقت.

وقد لجأ منتجه كريم شاتاي لهذا الحل جراء اعتقاده أن الجمهور لم يحب كيفانش تاتليتوغ وفرح زينب عبدالله كثنائي رومانسي، بعد بث الحلقات الأولى من الموسم الأول رغم إن إعلاناته الترويجية التي سبقت عرضه،حققت نسبة مشاهدة غير مسبوقة،فكان تصنيفه الأسبوعي في نسبة المشاهدة منخفضاً جداً، ولم تصل أي حلقة منه حتى للمركز الخامس،حيث ظل مسلسل "الآغا الصغير " لبطله الصغير أمير آيبيكه متربعاً على قمة المركز الأول في نسبة المشاهدة طوال عرضه ، متفوقاً على كيفانش تاتليتوغ.

وقام محبو الممثلة أويكو كاراييل الشهيرة بجميلة في مسلسل "شمال جنوب" المعروف عربيا بـ "عودة مؤيد"بحملة إعلامية قوية في مواقع التواصل الإجتماعي تدعو شركة الإنتاج لاختيارها للمرة الثانية إلى جانب كيفانش في بطولة الموسم الثاني من مسلسله،لكن الشركة غير متحمسة لها كثيراً لعدم مضي فترة طويلة على ظهورها مع كيفانش.

ورشحت الممثلة ميليسا سوزين الشهيرة بنارين بقوة للبطولة أمامه بعد نجاحها السينمائي المميز بفيلم "نوم الشتاء" مع المخرج نوري بلجين وفوز فيلمها بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي،فمن منهما ستكون بديلة فرح زينب عبدالله في الموسم الثاني من "ليث ونورا"؟

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