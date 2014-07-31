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تعرف على قيمة فاتورة كهرباء منزلك وفقا للأسعار الجديدة

  • مصر
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نشرت صفحة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على «فيس بوك»، خريطة توضح استهلاك الكهرباء بداية من 1 يوليو الجاري (من فواتير شهر أغسطس 2014)، والفرق بين الأسعار القديمة والجديدة، وتقسيم الاستهلاك إلى عدة شرائح، وكذلك الأجهزة الكهربائية المستخدمة في كل شريحة.
> وأشارت الخريطة إلى أنه عند استهلاك 100 كيلو وات، سيدفع المواطن 11 جنيها في الشهر، بزيادة جنيهان ونصف عن ما كان يدفعه في السابق، وعند استهلاك «200 كيلو وات» تكون قيمة كل كيلو 16 قرشا مما يعني أن المواطن سيدفع 32 جنيها، و عند استهلاك « 350 ك.و.س» يتم تقسيمهم إلى شريحتين الأولى «200 ك.و.س» يكون سعر الكيلووات 16 قرشا، وشريحة ثانية «150ك.و.س» ويكون قيمة الكيلووات 24 قرشا، وسيدفع المشترك 68 جنيهًا.
> وعند استهلاك «650 ك.و.س» يُعني أنك دخلت في الشريحة الثالثة وهتدفع 170 جنيهًا، وفي حال استهلاك «1000ك.و.س»، سيدفع العميل 380 جنيهًا.

وأكد «مرفق الكهرباء» أنه عند استهلاك أكثر من «1000 ك.و.س» فاتورتك هتبقى بـ 1120 جنيه.

وأوضح المرفق أن الأسعار غير شاملة الرسوم، أو الدمغات أو مصاريف إصدار.

جهاز «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، يعمل على تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجا ونقلا وتوزيعا واستهلاكا وبما يضمن توافرها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار مع الحفاظ على البيئة, وذلك بمراعاة مصالح مستهلكي الطاقة الكهربائية, فضلا عن مصالح منتجي وناقلي وموزعي الكهرباء، وكذلك نشر المعلومات و التقارير والتوصيات التي تساعد مرفق الكهرباء والمستهلكين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم وتعريفهم طبيعة الدور الذي يؤديه الجهاز لمرفق الكهرباء، وذلك في إطار من الشفافية الكاملة، وأيضا بحث شكاوى المشتركين والعمل على حلها بالتعاون مع الشركات المختصة بما يكفل حماية مصالحهم وحل المنازعات التي قد تنشأ بين مختلف الأطراف المعنية بالنشاط.

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