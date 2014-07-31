المطار يمنع سوريين ومغربي وعراقية واندونيسية من الدخول بسبب التأشيرات المسبقة

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس 7 ركاب سوريين الجنسية و اندونيسية من دخول البلاد لعدم حملهم تأشيرات مسبقة عقب ووصولهم على رحلات قادمة على الخطوط المصرية من دبى.

اثناء انهاء اجراءت وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من الرياض اكتشف ضباط الجوازات أن هناك راكبة اثيوبية لا تحمل تأشيرة دخول مسبقه ، كما تبين وصول راكب سورى على طائرة النيل القادمة من الطائف بدون تاشيرة دخول مسبقة وكذلك راكب مغربى آخر قادما على الطائرة الالمانية من فرانكفورت ، كما استقبل مطار القاهرة راكبين غير معينان الجنسية على الطائرة السويسرية من زيورخ و عراقية على المصرية من اسطنبول ، تم منع الركاب من دخول البلاد وتم إعادة ترحيلهم مرة أخرى إلى جهة قدومهم لعدم حملهم تأشيرات مسبقة لدخول البلاد.