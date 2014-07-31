ارتفاع حصيلة ضحايا الانزلاق الأرضي في غرب الهند إلى 30 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانزلاق الأرضى الذي اجتاح قرية في غرب الهند إلى 30 قتيلا على الأقل.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الخميس أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 8 أحياء من تحت الأنقاض، فيما تسبب الانزلاق الأرضي في دفن نحو 40 منزلا كان يقيم فيهم أكثر من 150 شخصا.

وقد أعاق الهطول المتواصل للأمطار جهود فرق الإغاثة والإنقاذ بقرية أمبى الكائنة في منطقة بيون بولاية ماهاراشترا، بينما سارع المواطنون للمساعدة في رفع أطنان الركام للبحث عن ناجين.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى عن تعازيه لأسر الضحايا، وأمر السلطات ببذل كافة الجهود من أجل مساعدة المواطنين المكلومين، كما بعث وزير الداخلية راجناث سينج إلى المنطقة المنكوبة لمتابعة جهود الإنقاذ.

وتقع منطقة بيون على بعد 151 كيلومترا جنوب شرق مدينة مومباي، العاصمة التجارية للهند، فيما يقع أقرب مركز طبي على بعد 15 كيلومترا من القرية المنكوبة.

يشار إلى أن الانهيارات الأرضية شائعة الحدوث في منطقة بيون خلال موسم الرياح الموسمية الذي يمتد من شهر يونيو حتى شهر سبتمبر.

أ ش أ