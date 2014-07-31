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ظهور دوائر هندسية غامضة في حقل للقمح بألمانيا

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ظهور دوائر هندسية غامضة في حقل للقمح بألمانيا ظهور دوائر هندسية غامضة في حقل للقمح بألمانيا

 

ارشيفية

ظهرت في أحد حقول القمح الخاصة بأحد المواطنين الألمان في منطقة بافاريا على نحو مفاجئ دوائر هندسية غامضة عملاقة، بلغ قطرها حوالي 72 متراً.

وما أن علم السكان بوجودها حتى تدفقوا على المنطقة لتفحصها، وذهب البعض إلى استخدام البالونات لرؤيتها من الأعلى.

ولجأ بعض الزائرين إلى الغناء والرقص، فيما ذهب البعض الآخر إلى ممارسات الطقوس الروحية، واكتفى آخرون بالتجول داخل الدوائر ذات الأشكال الهندسية البديعة.

وقال أحد الزائرين بحسب ما أفادت “سكاي نيوز عربية”  ”أفادت الصحف بأن طلاب كلية الهندسة قاموا بذلك، لكن عندما ترى التصميم المتناسق للدوائر من الأعلى، يبدو هذا الأمر غير مرجح.. هذه الدوائر تبدو رائعة للغاية”.

وقال زائر آخر إنه يعتقد أنه من المستحيل أن تظهر هذه الدوائر بين عشية وضحاها، وتساءل: “ما مدى إمكانية أن تفعل ذلك بمثل هذه الدقة”؟

وجاء الكشف عن هذه الدوائر بمحض الصدفة، عندما رصدها أحد عشاق التحليق بالبالون بالقرب من منطقة فيلهايم في بافاريا.

من جهته، قال المزارع صاحب الأرض المزروعة بالقمح، كريستوف هوتنر، لوكالة الأنباء الألمانية إن هذه الدوائر الغامضة ليست من صنعه، لكنها قد تكون من صنع الطلاب خلال عطلة الصيف.

وأضاف أنه غير متأكد إذا ما كان سيحتفظ بهذه الدوائر عند موسم الحصاد.

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