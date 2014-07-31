عمال السكك الحديدية يبدأون إضرابًا في إسبانيا

بدأ عمال السكك الحديدية في إسبانيا إضرابًا، الخميس، يستمر يومين، احتجاجًا على عدم تلبية عدد من المطالب من بينها تحقيق الوعود المنصوص عليها في اتفاقية العمل الجماعية المبرمة عام (2012).

ويحتج العمال أيضًا على تشغيل عدد قليل من العاملين، وعدم تحقيق أي تقدم في المفاوضات الجارية مع وزارة الإسكان، بشأن عملية الخصخصة الجزئية للسكك الحديدية.

وتسبب الإضراب، الذي طال خط القطار السريع الواصل بين المدن الإسبانية، والسكك الحديدية بين الضواحي، في تعطيل (513) رحلة.

وأعلنت وزارة الإسكان أن القطار السريع سيعمل بنسبة (77%)، في حين تعمل سكك الحديد بين الضواحي، بنسبة (50%) خلال الإضراب.