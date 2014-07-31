الجيش الأوكراني يعلق هجومه في شرق البلاد يوماً واحداً

أعلن الجيش الأوكراني، الخميس، أنه يعلق هجومه ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد يوماً واحداً بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لافساح المجال أمام وصول الخبراء الدوليين إلى موقع تحطم الطائرة الماليزية.

وقال الناطق باسم القوات الأوكرانية، أولكسي دميتراشيفسكي، «نلزم اليوم وقف إطلاق النار بناء على طلب بان، ونظراً للعمل الذي يقوم به خبراء في منطقة تحطم الطائرة قررت هيئة أركان عملية مكافحة الارهاب وقف المعارك يوماً واحداً».

>وأضاف دميتراشيفسكي أن «العسكريين يمكن أن يطلقوا النار دفاعاً عن النفس».

وطلب «بان»، الأربعاء، من القوات الأوكرانية والإنفصاليين في شرق أوكرانيا «التوقف فوراً» عن الاقتتال قرب موقع تحطم الطائرة الماليزية الذي أسفر عن مقتل 298 قتيلاً.

ويحاول الخبراء الدوليون «عبثاً » منذ الأحد الوصول الى مكان الحادث، حيث ما زالت أشلاء بشرية منتشرة بسبب معارك عنيفة بين الجيش والمتمردين.

وتوجه مفتشو منظمة الامن والتعاون في أوروبا مع خبراء هولنديين واوستراليين مجدداً، صباح الخميس، نحو مكان الكارثة.

>من جهة أخرى، عقد البرلمان الأوكراني، صباح الخميس، اجتماعاً للاستماع الى تقرير وزير الدفاع، فاليري جيليتيي، وتوسيع مهمة الشرطيين الهولنديين والاستراليين في موقع الكارثة بالتوقيع على اتفاقيات في هذا الشأن.