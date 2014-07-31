إصابة 9 أشخاص واشتعال منزل فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

تمكنت قوات الأمن من السيطرة على اشتباكات نشبت بين عائلتين بدائرة نقطة شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج اصيب خلالها 9 اشخاص .

واشتعلت النيران بأحد المنازل المجاورة لمنطقة الاشتباكات، وتبادل الطرفان اطلاق الأعيرة النارية والطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف.

واظهرت التحريات أن طرفى النزاع هم عائلتى “الحمر” و”أولاد سلامة” بقرية المساعيد بمركز العسيرات، نشبت بينهم مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة ، مما أدى إلى اشتباكات بالأعيرة النارية تطورت إلى معركة تدخل فيها أقارب الطرفين .

وتم فرض طوق أمنى بالمنطقة لضمان عدم عودة الاشتباكات، وجارى تحرير محضر بالواقعة .