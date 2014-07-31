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ترحيل 14 راكبا من مطار القاهرة لعدم حصولهم على تأشيرة دخول مسبقة

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ترحيل 14 راكبا من مطار القاهرة لعدم حصولهم على تأشيرة دخول مسبقة ترحيل 14 راكبا من مطار القاهرة لعدم حصولهم على تأشيرة دخول مسبقة

مطار القاهرة

قامت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس بترحيل 14 راكبا لعدم حصولهم على تأشيرات دخول مسبقة.فقد تم ترحيل 7 سوريين قادمين على المصرية من دبي وراكب سوري قادم على طائرة شركة النيل من الطائف وراكبة أندونيسية قادمة على المصرية من دبي وراكب مغربي قادم على الألمانية من فرانكفورت وراكب عراقي قادم على المصرية من اسطنبول.
> كما تم ترحيل راكبين غير محددي الجنسية وصلا على الطائرة السويسرية من زيوريخ وراكبة أثيوبية وصلت على المصرية من الرياض.

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