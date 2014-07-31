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تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك

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تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك

استقر الزمالك على تشكيل الجهاز الفني للجديد لفريق كرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن بالإضافة للأسماء المعاونة له، خلفا لأحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق.

وكان الزمالك قد وجه الشكر لميدو بعد التعادل السلبي أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا وتأزم الموقف بالنسبة للتأهل لنصف نهائي البطولة.

ورغم أن حسام حسن طلب استقدام طارق السعيد للعمل معه في الجهاز الفني كمدرب مساعد، إلا أن الغضب الجماهيري تجاه الأخير جعل إدارة الزمالك تجبر العميد على استبداله.

وسيعمل حسام حسن في تجربته الثانية مع الزمالك بنفس الجهاز الفني الذي خاض به التجربة الأولى.

وبالتالي يعرض FilGoal.com تشكيل الجهاز الفني للزمالك كالآتي:

- إبراهيم حسن مدير كرة

 

الزمالك مع التوأم:
> 57 مباراة
> 33 فوز
> 16 تعادل
> 8 هزائم

- حسام حسن مدير فني

- طارق سليمان مدرب عام

- عماد المندوه مدرب حراس مرمى

- وليد بدر مدير إداري

- أيمن فريد طبيب

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