مقتل 22 شخصا في تفجيرين مفخخين بمناطق شيعية في بغداد

قتل 22 شخصاً، وأصيب 51 آخرون، إثر تفجير سيارتين مفخختين، في مناطق ذات غالبية شيعية، شرقي العاصمة العراقية بغداد، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر نفسه مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن «سيارة مفخخة انفجرت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، قرب محطة وقود في مدينة الصدر شرقي بغداد، أسفرت عن مقتل 15 شخصاً، وإصابة 28 آخرين بجروح متفاوتة».

وأضاف المصدر أن «سيارة ثانية مفخخة، انفجرت في اليوم نفسه، قرب جامع الإسراء والمعراج في حي الأمين، شرقي بغداد، ما أدى إلى مقتل 7، وإصابة 23 بجروح، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة».

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هذين التفجيرين حتى الآن.

وتشهد العاصمة بغداد أعمال عنف بشكل شبه مستمر، تتمثل بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة، تسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين وعناصر الأجهزة الأمنية بجروح.