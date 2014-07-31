أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مقتل 22 شخصا في تفجيرين مفخخين بمناطق شيعية في بغداد

Google+ Print

قتل 22 شخصاً، وأصيب 51 آخرون، إثر تفجير سيارتين مفخختين، في مناطق ذات غالبية شيعية، شرقي العاصمة العراقية بغداد، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر نفسه مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن «سيارة مفخخة انفجرت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، قرب محطة وقود في مدينة الصدر شرقي بغداد، أسفرت عن مقتل 15 شخصاً، وإصابة 28 آخرين بجروح متفاوتة».

وأضاف المصدر أن «سيارة ثانية مفخخة، انفجرت في اليوم نفسه، قرب جامع الإسراء والمعراج في حي الأمين، شرقي بغداد، ما أدى إلى مقتل 7، وإصابة 23 بجروح، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة».

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هذين التفجيرين حتى الآن.

وتشهد العاصمة بغداد أعمال عنف بشكل شبه مستمر، تتمثل بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة، تسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين وعناصر الأجهزة الأمنية بجروح.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية