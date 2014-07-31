السبت المقبل ..بدء المرحلة الثانية من التنسيق بحد أدنى 80.49% علمي ..و68.3% أدبي

أنهت وزارة التعليم العالى استعداداتها النهائية لبدء المرحلة الثانية للتنسيق، التى تنطلق من السبت المقبل حتى الأربعاء 6 أغسطس المقبل، لقبول الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة بنظاميها “الحديث والقديم”، عن طريق الإنترنت، وذلك وفقاً للحد الأدنى بـ330 درجة بنسبة 80٫49% فأكثر للشعبة العلمية وعدد طلابها 113 ألفاً و119، و280 درجة بنسبة 68٫3% فأكثر الشعبة الأدبية وعدد طلابها 51 ألفاً و120، ليصل إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية إلى 164 ألفاً و239 طالباً وطالبة.

وأكد الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى أن الطلاب سيتقدمون برغباتهم لمدة 5 أيام موزعة كالتالى: السبت 2 أغسطس للحاصلين على مجموع 385٫5 درجة لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية، والأحد 3 أغسطس للحاصلين على مجموع 377٫5 درجة لأقل من 385٫5 درجة، والاثنين 4 أغسطس للحاصلين على مجموع 370٫5 درجة لأقل من 377٫5 درجة، وتقرر يوم الثلاثاء للطلاب الحاصلين على 360 درجة لأقل من 370٫5 درجة، كما تقرر يوم الأربعاء 6 أغسطس للطلاب الحاصلين على مجموع 330 درجة لأقل من 360 درجة. وفيما يتعلق بالشعبة الأدبية تقرر يوم السبت 2 أغسطس للطلاب الحاصلين على 321٫5 درجة لأقل من 330، والأحد 3 أغسطس للطلاب الحاصلين على مجموع 312٫5 درجة لأقل من 321 درجة، وتقرر يوم الاثنين 4 أغسطس للطلاب الحاصلين على مجموع 303 درجات لأقل من 312٫5 درجة، ويوم الثلاثاء 5 أغسطس للطلاب الحاصلين على مجموع 293 درجة لأقل من 303 درجات، ويوم الأربعاء، وهو اليوم الأخير لتنسيق المرحلة الثانية، تقرر للطلاب الحاصلين على مجموع 280 درجة لأقل من 293 درجة.

وقال “عبدالخالق” إن هناك أماكن خالية بكليات دار العلوم بجامعات “القاهرة والمنيا والفيوم”، وكليات التجارة والآداب والحقوق بجامعات «القاهرة وعين شمس وطنطا والزقازيق وحلوان وبنى سويف» وذلك للشعبة الأدبية، وأيضاً كليات «العلاج الطبيعى، والتمريض، والإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية» للشعبة العلمية