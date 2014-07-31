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مسلحون يختطفون والدة سيناتور نيجيري

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مسلحون يختطفون والدة سيناتور نيجيري مسلحون يختطفون والدة سيناتور نيجيري

ارشيفية

اختطف مسلحون والدة السيناتور ايمانويل بالكور، عضو مجلس الشيوخ عن منطقة وسط ولاية (بايلسا) مسقط رأس الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان بجنوب البلاد.

وأكد المتحدث باسم شرطة ولاية (بايلسا) اليكس اكيجبي – في تصريح صحفي اليوم الخميس – اختطاف السيدة التي تبلغ من العمر 90 عاما، مشيرا إلى قيام الشرطة بمطاردة المسلحين الذين اختطفوا السيدة وهربوا بها ومقتل شخصين من الحراس أثناء عملية الاختطاف التي شهدت إطلاق نار.

وجاءت عملية اختطاف السيدة بعد أيام من اختطاف مواطن ألماني بمدينة (جومبي) بولاية (اداماوا) شمال شرق نيجيريا، حيث قال بعض سكان المدينة إن الألماني الذي يدع “فيش” يترأس مركز اكتساب المهارات الألماني بالمدينة.

وأغارت الشرطة النيجيرية مؤخرا على مخبأ يحتجز به عدد من الرهائن بقرية (امواريج) بولاية (ابيا) بالجنوب وقتلت 3 خاطفين وحررت الرهائن، حيث ذكر مصدر أمني أن القتلى هم جزء من عصابة متخصصة في الخطف اختطفت عددا كبيرا من المواطنين بينهم رئيس الاتحاد الوطني للعاملين بالطرق صني نواكودو ومفوض الزراعة بالولاية كينيث نووسو الذي توفي من إصابة جراء تبادل إطلاق النيران.

وقد انتشرت في نيجيريا عمليات الإختطاف خلال السنوات الماضية وخاصة اختطاف الأجانب والأثرياء من النيجيريين من أجل الحصول على فدية، حيث طالب مصدر أمني نيجيري مؤخرا الأجانب الذين يرغبون في زيارة نيجيريا إخطار سفارات بلادهم قبل الوصول للبلاد حفاظا على سلامتهم وتجنبا لأي عمليات اختطاف.

 

 

أ ش أ

 

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