ضبط 1000 صاروخ ألعاب نارية قبل بيعها في المنيا

نجحت مباحث شرطة التموين بالمنيا، اليوم الخميس، من ضبط 950 صاروخ ألعاب نارية محظور بيعها بحوزة 3 متهمين بالمنيا.

تلقى اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا ، إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد بضبط كل من ، أحمد شحاته أحمد 32 سنة بائع ، وبحوزته (400) صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأحجام ، شعبان ربيع أحمد 17 سنة عامل ، وبحوزته (300) صاروخ العاب نارية ، أحمد عثمان محمود 22 سنة طالب ، والمقيمين جميعا ببندر المنيا ، وبحوزته (250 ) صاروخ ألعاب نارية محظور بيعها بقصد التربح .

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة .