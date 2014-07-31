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ضبط 1000 صاروخ ألعاب نارية قبل بيعها في المنيا

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ضبط 1000 صاروخ ألعاب نارية قبل بيعها في المنيا ضبط 1000 صاروخ ألعاب نارية قبل بيعها في المنيا

صورة أرشيفية

نجحت مباحث شرطة بالمنيا، اليوم الخميس، من ضبط 950 صاروخ ألعاب نارية محظور بيعها بحوزة 3 متهمين بالمنيا.

تلقى اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا ، إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد بضبط كل من ، أحمد شحاته أحمد 32 سنة بائع ، وبحوزته (400) صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأحجام ، شعبان ربيع أحمد 17 سنة عامل ، وبحوزته (300) صاروخ العاب نارية ، أحمد عثمان محمود 22 سنة طالب ، والمقيمين جميعا ببندر المنيا ، وبحوزته (250 ) صاروخ ألعاب نارية محظور بيعها بقصد التربح .

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة .

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