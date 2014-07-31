ضبط سائق بحوزته 18 كرتونة خمور بالقليوبية

نجحت مباحث قليوب فى ضبط سائق بحوزته 18 كرتونة زجاجات خمور بقليوب .

وتم اخطار اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية بالواقعة من الملازم أول إبراهيم الفقي الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين خدمة تأمين طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى القطاع الرابع وبصحبته القوه المرافقه له حال مروره أسفل كوبري الطريق الدائري إتجاه القاهره – دائرة قسم قليوب يفيد بضبطه السياره رقم 1789 ق س أ نقل قيادة صبحى .ف. خ .ر 47 سنة سائق وبحوزته 18 كرتونة بداخل كل منها كمية من زجاجات خمور مختلفة الأنواع والأحجام بدون فواتير أو تصاريح ومبلغ مالى 7500 جنيه .

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته، وتحرر المحضر رقم 1998 إدارى قسم قليوب لسنة 2014، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق .