مقتل 12 شخصًا في قصف للجيش السوري على دوما بريف دمشق

قتل 12 شخصا، بينهم طفل، في قصف شنه الجيش السوري أمس الاربعاء على مدينة دوما في ريف دمشق والتي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد في نقل بحسب وكالة فرانس برس ”استشهد 12 مواطنا، بينهم طفل ومواطنة، على الأقل وأنباء عن 5 شهداء آخرين مجهولي الهوية، بينهم 3 مواطنات، جراء قصف عنيف لقوات النظام على مناطق في مدينة دوما”.

واضاف المرصد الذي يتخذ في بريطانيا مقرا له ان القصف اسفر ايضا عن “اصابة العشرات بجراح، بينهم أطفال”.

وتعتبر دوما معقلا لمقاتلي المعارضة في شمال شرق دمشق، وتحاصرها قوات النظام منذ اكثر من عام.

وبحسب وكالة فرانس برس في دوما فان القصف طال العديد من انحاء المدينة، بما فيها سوق كان مكتظا.

ونشر معارضون شريط فيديو بدا فيه رضع واطفال جرحى والدماء تغطي ثيابهم.

وخلفت الحرب في سوريا اكثر من 170 الف قتيل واجبرت نصف سكان البلاد على ترك منازلهم.