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وزير الأوقاف : إنكار عذاب القبر لا يخدم سوى قوى التطرف و الإرهاب

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وزير الأوقاف : إنكار عذاب القبر لا يخدم سوى قوى التطرف و الإرهاب وزير الأوقاف : إنكار عذاب القبر لا يخدم سوى قوى التطرف و الإرهاب

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة في بيان له فجر اليوم إن المساس بثوابت العقيدة والتجرؤ عليها وإنكار ما استقر منها في وجدان الأمة كعذاب القبر لا يخدم سوى قوى التطرف والإرهاب وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها الأمة ، لأن الجماعات المتطرفة تستغل مثل هذه السقطات لترويج شائعات التفريط في الثوابت مما ينبغي التنبه له والحذر منه، ووقوف كل إنسان عند حدود ما يعلم ، وعدم إقحام نفسه فيما لا يعلم وفي غير مجال اختصاصه، مؤكدا أنه إذا أردنا أن نقضي على التشدد من جذوره فلابد أن نقضي على التسيب من جذوره فلكل فعل رد فعل مساو له في النسبة ومضاد له في الاتجاه .

وتابع وزير الأوقاف: ” الدين ليس كلأ مباحا ، إنما يجب الرجوع في قضاياه العقدية والفقهية إلى علمائه المتخصصين” ، لافتا إلي أن الأمة في غنى تام عن إثارة مثل هذه القضايا الشائكة المثيرة للجدل والمستفزة لمشاعر الخاصة والعامة في وقت نحن أحوج ما نكون فيه الى جمع كلمتنا معا في دعم قضايا العمل والإنتاج وترسيخ مكارم الأخلاق.

فيما قرر الأزهر تكليف مجمع البحوث الإسلامية باتخاذ إجراءات قانونية، بعد ورود عدة شكاوى للأزهر تتهم الصحفى إبراهيم عيسى بازدراء الدين الإسلامى وتشويه صورة الصحابة، حيث سيبدأ المكتب الفنى عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر، مشاهدة تلك التسجيلات وكتابة تقرير بشأنها ترفع بعد ذلك

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