الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بشركة فرست للتنمية بالعبور

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقليوبية حريق شب بشركة فرست للتنمية بالمنطقة الصناعية الثانية بالعبور .

وتم اخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية بالواقعة وعلي الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده .

وبالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من بالات الورق المستعمل المعد للتصنيع بالعنبر الأول بالمصنع الكائن على مساحة 2000 متر ، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح .

وبسؤال المدعو أحمد عادل همام 32 سنة محامى الشركة ، ردد مضمون ما ورد بالفحص ولم يتهم أحد بالتسبب فى نشوب الحريق.

وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الأدلة الجنائية لإتخاذ شئونها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5733 إدارى قسم العبور لسنة 2014، وجارى العرض على النيابة للتحقيق .