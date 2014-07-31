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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بشركة فرست للتنمية بالعبور

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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بشركة فرست للتنمية بالعبور الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بشركة فرست للتنمية بالعبور

أرشيفية

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقليوبية حريق شب بشركة فرست للتنمية بالمنطقة الصناعية الثانية بالعبور .

وتم اخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية بالواقعة وعلي الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده .

وبالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من بالات الورق المستعمل المعد للتصنيع  بالعنبر الأول بالمصنع الكائن على مساحة 2000 متر ، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح .

وبسؤال المدعو أحمد عادل همام 32 سنة محامى الشركة ، ردد مضمون ما ورد بالفحص ولم يتهم أحد بالتسبب فى نشوب الحريق.

وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الأدلة الجنائية لإتخاذ شئونها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5733 إدارى قسم العبور لسنة 2014، وجارى العرض على النيابة للتحقيق .

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