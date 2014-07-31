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توقف قطار بأسيوط لمدة 25 دقيقة بسبب مشاجرة بين السائق والركاب

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توقف قطار بأسيوط لمدة 25 دقيقة بسبب مشاجرة بين السائق والركاب توقف قطار بأسيوط لمدة 25 دقيقة بسبب مشاجرة بين السائق والركاب

أرشيفية

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط إخطارا من ناظر محطة سكة حديد ديروط  ”أحمد . ح. ح ” 39 سنة ومقيم بني يحيي ـ دائرة المركز يفيد بأنه تبلغ له من كلا من “محمود . ز. أ ” مراقب بلوك ،و أيمن . ش. ث خفير مزلقان الرياح بالمركز بتوقف القطار رقم 2208 مميز القادم من القاهرة تجاه أسوان. 

وتبين قيام شخصين بالتعدي بالسب والشتم علي سائق القطار المدعو ” عاطف . ع. ز “، وبالانتقال وبالفحص تبين توقف القطار لمدة 25 دقيقة أمام مزلقان الرياح ـ دائرة المركز، وتم ضبطهما وهم  ”كمال . ك. ف ” 46 سنة عامل و شقيقه “حسني . ك. ف ” 40 سائق مقيمان الزاوية الحمراء القاهرة .

وبسؤال المتهمين اتهما سائق القطار المذكور بالتعدي عليهما بالسب والشتم، لسؤالهما له عن رغبتهما بتوقف القطار بمحطة القوصية .

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