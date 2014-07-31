توقف قطار بأسيوط لمدة 25 دقيقة بسبب مشاجرة بين السائق والركاب

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط إخطارا من ناظر محطة سكة حديد ديروط ”أحمد . ح. ح ” 39 سنة ومقيم بني يحيي ـ دائرة المركز يفيد بأنه تبلغ له من كلا من “محمود . ز. أ ” مراقب بلوك ،و أيمن . ش. ث خفير مزلقان الرياح بالمركز بتوقف القطار رقم 2208 مميز القادم من القاهرة تجاه أسوان.

وتبين قيام شخصين بالتعدي بالسب والشتم علي سائق القطار المدعو ” عاطف . ع. ز “، وبالانتقال وبالفحص تبين توقف القطار لمدة 25 دقيقة أمام مزلقان الرياح ـ دائرة المركز، وتم ضبطهما وهم ”كمال . ك. ف ” 46 سنة عامل و شقيقه “حسني . ك. ف ” 40 سائق مقيمان الزاوية الحمراء القاهرة .

وبسؤال المتهمين اتهما سائق القطار المذكور بالتعدي عليهما بالسب والشتم، لسؤالهما له عن رغبتهما بتوقف القطار بمحطة القوصية .