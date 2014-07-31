اليوم.. “الداخلية” تعلن تفاصيل حركة تنقلات قيادات الشرطة

تعلن وزارة الداخلية، حركة قيادات الوزارة التي اعتمدها وزير الداخلية اللوء محمد إبراهيم.

وكشف مصدر أمني عن أن الحركة ستشمل تصعيد ضباط من دفعات 1979, و1980, و1981 في مناصب قيادية بالوزارة ليشغلون مناصب مساعدين لوزير الداخلية, ومديري الأمن, ومديري إدارات عامة ومصالح, لافتا إلى أنه سيتم إحالة حوالي 300 لواء إلى التقاعد من دفعات 1975, و1976, و1977, و320 ضابطا برتبة عميد وعقيد إلى التقاعد لعدم حصولهم على نسب الإجادة المقررة في التقييم السنوي.

وأضاف أن الحركة تشهد تغييرات مؤثرة تنعكس بشكل إيجابى على الأداء الأمني خلال المرحلة المقبلة؛ حيث يتم تصعيد قيادات شابة لتولى المناصب القيادية بالوزارة من أجل ضخ دماء جديدة بكافة القطاعات الأمنية تتمكن من الاضطلاع بالمسئوليات الأمنية واستكمال بناء جسر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة عقب تلاحمهما في ثورة 30 يونيو.

وتشمل الحركة عددًا كبيرًا على مستوى قيادات وزارة الداخلية؛ حيث ستضم عددًا من مساعدى الوزير، ومديرى الأمن، ومديرى الإدارات العامة والمصالح، ومدير إدارات البحث الجنائى، خاصة أن عددًا غير قليل من مساعدى وزير الداخلية سيبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة.