وزير اسرائيلي : حان الوقت للبحث عن السبيل السياسي لحل قضية غزة

قال وزير المراقب في المجلس الأمني المصغر بإسرائيل يعقوب بيري إنه حان الوقت للبحث عن السبيل السياسي لحل قضية قطاع غزة .

وقال بيري ـ في تصريحات أوردها راديو “صوت إسرائيل” صباح اليوم الخميس إنه في حال تلقت إسرائيل اقتراحا جديا بوقف إطلاق النار فانه سيحظى بالأغلبية في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.

من جانبها قالت ميخائيلي ميراف النائبة عن حزب العمل الإسرائيلي ميراف ميخائيلي فارتأت إنه يتعين على إسرائيل القبول باتفاق المصالحة الذي توصلت إليه حركتا فتح وحماس، وذلك لكي يتسنى التفاوض مع جهة مسؤولة واحدة في الجانب الفلسطيني .

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