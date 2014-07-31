جورج بوش الابن يكتب سيرة حياة والده

كتب الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش «سيرة حياة شخصية» لوالده الرئيس الاسبق جورج بوش الاب، كما أعلنت، الأربعاء، دار النشر التي أوضحت أن الكتاب سيصدر في 11 نوفمبر، ذكرى تكريم قدامى المحاربين.

وجورج هربرت ووكر بوش (الأب)، الرئيس الـ41 للولايات المتحدة، حاز ميدالية في الحرب العالمية الثانية التي شارك فيها كطيار.

وقال جورج دبليو بوش (الابن)، رئيس الولايات المتحدة بين 2001 و2009 ان «جورج اتش. دبليو بوش» هو رجل خدمة كبير ورجل دولة كبير فضلا عن كونه والدا رائعا».

وأضاف في بيان «لقد احببت كتابة سيرة حياته وآمل من الناس أن يحبوا قراءتها».

وأوضحت دار نشر «كروان» التي تتولى إصدار الكتاب أن نسخة مسموعة من الكتاب ستصدر في نفس اليوم الذي ستصدر فيه النسخة الورقية، مشيرة إلى أنها ستطبع مليون نسخة من الكتاب في طبعته الأولى.

وقالت «كراون»: «إنها المرة الأولى التي يروي فيها رئيس أمريكي سيرة حياة والده، الرئيس أيضا، بعينيه هو وكلماته هو».

ويعطي الكتاب صورة شاملة عن حياة جورج بوش الأب الشخصية والمهنية، بما في ذلك سنوات الخدمة العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية في المحيط الهادئ، وعمله الريادي في تجارة النفط في تكساس، إضافة إلى دخوله المعترك السياسي وفوزه بمقعد في الكونغرس وترؤسه وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي ايه» وسنوات حكمه خلال توليه البيت الأبيض (1989-1993).