أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الخارجية الأمريكية : يتعين على إسرائيل بذل الجهود من أجل تجنب سقوط ضحايا مدنيين في غزة

Google+ Print
الخارجية الأمريكية : يتعين على إسرائيل بذل الجهود من أجل تجنب سقوط ضحايا مدنيين في غزة الخارجية الأمريكية : يتعين على إسرائيل بذل الجهود من أجل تجنب سقوط ضحايا مدنيين في غزة

الخارجية الأمريكية

حثت الخارجية الأمريكية إسرائيل على بذل مزيد من الجهود من أجل تجنب سقوط ضحايا من المدنيين نتيجة عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
> ونقلت (سي إن إن) الأمريكية اليوم الخميس عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مارى هارف قولها “إن قطاع غزة منطقة ذات كثافة سكانية عالية للغاية، وبالرغم من حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، إلا أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ مزيد من الخطوات من أجل تجنب سقوط ضحايا من المدنيين”.
> وأضافت هارف أن الصور التي بثتها وسائل الإعلام عن ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة “مأساوية”، ما يؤكد ضرورة بذل مزيد من الجهود لتجنب ذلك .. لافتة إلى أن ذلك ما أوضحته واشنطن لإسرائيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه