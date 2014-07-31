الخارجية الأمريكية : يتعين على إسرائيل بذل الجهود من أجل تجنب سقوط ضحايا مدنيين في غزة

حثت الخارجية الأمريكية إسرائيل على بذل مزيد من الجهود من أجل تجنب سقوط ضحايا من المدنيين نتيجة عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

> ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الخميس عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مارى هارف قولها “إن قطاع غزة منطقة ذات كثافة سكانية عالية للغاية، وبالرغم من حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، إلا أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ مزيد من الخطوات من أجل تجنب سقوط ضحايا من المدنيين”.

> وأضافت هارف أن الصور التي بثتها وسائل الإعلام عن ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة “مأساوية”، ما يؤكد ضرورة بذل مزيد من الجهود لتجنب ذلك .. لافتة إلى أن ذلك ما أوضحته واشنطن لإسرائيل.