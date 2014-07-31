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الجيش الإسرائيلي يستدعي 16 ألف من جنود الاحتياط لمواصلة العدوان على غزة

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الجيش الإسرائيلي يستدعي 16 ألف من جنود الاحتياط لمواصلة العدوان على غزة الجيش الإسرائيلي يستدعي 16 ألف من جنود الاحتياط لمواصلة العدوان على غزة

استدعت سلطات الجيش الإسرائيلي 16 ألف من جنود الاحتياط لينضموا إلى عشرات الآلاف الذين تم تجنيدهم من قبل.

ونقل راديو (صوت إسرائيل) اليوم الخميس،عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن استدعاء المزيد من جنود الاحتياط يندرج في إطار الاستعدادات لمواصلة المعركة في قطاع غزة.

وفي سياق آخر، تواصل سلطات الجيش الإسرائيلي التحقيق في ظروف إطلاق القذيفتين أمس الأربعاء، باتجاه المدرسة التابعة للإونروا في شمال قطاع غزة وباتجاه حي الشجاعية، وقال مصدر عسكري إن ظروف إطلاق القذيفتين لم يتضح بعد.

من ناحية أخرى قام طيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بغارات على 110 أهداف لحركة حماس والفصائل الأخري في قطاع غزة.

أ ش أ

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