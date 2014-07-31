صافرات الإنذار تدوي جنوبي إسرائيل وإصابة بيت بصاروخ

أعلنت مصادر إسرائيلية، صباح الخميس، عن سماع أصوات صافرات الإنذار في مناطق مختلفة من إسرائيل، وإصابة منزل في جنوبي إسرائيل، جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للشرطة الإسرائيلية (وحدة تتبع وزارة الأمن الداخلي تضم الشرطة والدفاع المدني والإسغاف)، في بيان لها نقلته القناة العاشرة، «دوت صافرات الإنذار في مختلف مناطق جنوب إسرائيل، في عسقلان، أشدود، ومستوطنات غلاف غزة».

من جانبها قالت القناة الثانية إن صاروخا سقط جنوبي إسرائيل أصاب أحد المنازل بإضرار.

وتوقعت مصادر عسكرية إسرائيلية للقناة مواصلة الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل.

وبدعوى العمل على وقف إطلاق الصواريخ من غزة على بلدات ومدن إسرائيلية، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على القطاع منذ 7 يوليو الجاري أسقطت نحو 1363قتيل فلسطيني، وأكثر من 7 آلاف جريح.

بينما قتل 56 عسكريًا إسرائيليًا و3 مدنيين إسرائيليين، حسب الرواية الإسرائيلية، فيما تقول كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة «حماس»، إنها قتلت 110 جنود إسرائيليين وأسرت آخر.