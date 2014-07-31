"البيئة" و"القاهرة" يستكملان تطوير الخريطة الصحية لمستشفيات المحافظة

يستكمل الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والدكتور عادل العدوى وزير الصحة، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، مناقشة تطوير الخريطة الصحية للمستشفيات بمحافظة القاهرة بشكل كامل، بما فيها الإدارة البيئية السليمة وإدارة النفايات الطبية الخطرة، التى تمثل مشكلة كبيرة لخطورتها على الصحة العامة والبيئة بعد عيد الفطر .

الجدير بالذكر، أن وزيرى البيئة والصحة ومحافظ القاهرة كانوا قاموا بزيارة لمستشفى دار السلام الجديدة "هرمل" بحى دار السلام قبل العيد بأسبوع، لمناقشة الآثار البيئية للمستشفيات والإجراءات المطلوبة لها، مثل دراسة تقييم الأثر البيئى وإدارة النفايات، وأبدى استعداد الوزارة لإنهاء كل الإجراءات البيئية فى أسرع وقت ممكن، للمساهمة فى رفع الضغوط الصحية عن كاهل المواطنين، خاصة فى المناطق المتكتلة بالسكان .

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة، أن المحافظة يخرج منها 20 ألف طن نفايات طبية يوميًا تحتاج إلى التخلص منها بطريقة صحية وبيئية سليمة، وتم تحديد موعد لافتتاح مستشفى دار السلام الجديدة فى منتصف شهر أغسطس المقبل، كما تم الاتفاق على وضع حجر الأساس لمستشفى عام بحى طرة، بعد الانتهاء من الموافقات الصحية والبيئية، وكذلك وضع حجر أساس لجراج متعدد الطوابق بجوار مستشفى دار السلام الجديدة .