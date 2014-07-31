تعيين حملة الماجستير أهم ملفات "التنظيم والإدارة" بعد العيد

يبدأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من مطلع الأسبوع المقبل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر فى تلقى طلبات تعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2013 لتوزيعهم على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة لبدء إجراءات ترقية أكثر من 500 ألف موظف بنظام الرسوب الوظيفى بعد الموافقة النهائية من جانب مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يبحث الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مسألة تعيين أوائل الخريجين بدفعة 2013، بعد موافقة مجلس الوزراء على تعيينهم بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، كما سيتابع الجهاز تطبيق الحد الأقصى للأجور ومقترحات وزارة التخطيط لهيكلة أجور العاملين بالدولة.