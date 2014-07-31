حيلة روبي للهروب من اللقاءات التلفزيونية

على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته الممثلة والمطربة المصرية روبي في مسلسلها "سجن النسا" الذي جمعها بكل من الفنانات: نيللي كريم، والتونسية درة زروق، ونهى العمروسي والمخرجة كاملة أبو ذكرى، إلا أنها لا تزال تصرّ على موقفها بعدم الظهور في أي من اللقاءات حيث عُرض عليها المشاركة في أكثر من برنامج لكنها اعتذرت وتحججت بأنها تحتاج إلى فترة راحة بعد المجهود الكبير الذي بذلته من خلال مسلسلها.

ولكن بعيداً عن المسلسل فروبي ترفض الظهور الإعلامي حتى أنها لا تجري الأحاديث الصحفية وهو ما نصحها به المخرج شريف صبري مكتشفها الأول.