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فيفي ورامز ومصطفى...في العمرة

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فيفي ورامز ومصطفى...في العمرة فيفي ورامز ومصطفى...في العمرة

الخميس 31-07-2014 07:08

توجّه عدد من النجوم إلى الأراضي المقدسة لأداء شعائر العمرة خلال شهر رمضان المبارك، فبمجرد انتهاءه من تصوير مسلسل "أمراض نسا" سافر الفنان مصطفى شعبان إلى وسيعود بعد انتهاء عيد الفطر ليبدأ شعبان في قراءة عدد من السيناريوهات السينمائية التي عُرضت عليه وأجلّها.
والفنان رامز جلال من جهته اطمأن على نجاح برنامجه "رامز قرش البحر" وسافر بعدها إلى الأراضي الحجازية.
وبعد أن حضرت عقد قران ابنتها هنادي سافرت الفنانة فيفي عبده أيضاً لأداء العمرة، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بذلك، فسبق وأن أدّتها سواء بمفردها أو برفقة زوجها، على أن تعود لتبدأ في عقد جلسات عمل مع سمية الخشاب للاتفاق معها على تفاصيل مسلسلهما المقبل الذي يُعد الثالث بينهما، بعد أن شاركتا سوياً في مسلسلي "الحقيقة والسراب"، والجزء الثاني من مسلسل "كيد النسا".

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سيدتي

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