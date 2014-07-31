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ياسمين عبد العزيز تروّج لفيلمها و"الحرب العالمية الثالثة" يتصدر الإيرادات

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ياسمين عبد العزيز تروّج لفيلمها و"الحرب العالمية الثالثة" يتصدر الإيرادات ياسمين عبد العزيز تروّج لفيلمها و"الحرب العالمية الثالثة" يتصدر الإيرادات

الخميس 31-07-2014 07:37

تعود الفنانة ياسمين عبد العزيز للبطولات السينمائية من خلال فيلم "جوازة ميري"، وهو الفيلم الوحيد من بطولة نسائية في موسم عيد الفطر، الذي يتنافس فيه مجموعة كبيرة من النجوم.
ياسمين قررت الاحتفال مع الجمهور بعرض فيلمها بالسينما، في خطوة هدفت من خلالها الترويج للفيلم، خصوصاً وأن المنافسة قوية هذا الموسم بظل وجود كل من النجوم: كريم عبد العزيز، وأحمد حلمي، والثلاثي هشام وماجد وشيكو الذين حرصوا أيضاً على الترويج لفيلمهم: "الحرب العالمية الثالثة"، حيث تواجد في صالة السينما كل من: أحمد فهمي، وشقيقه إيهاب، وهشام ماجد في حين غاب شيكو عن الاحتفال مع الجمهور.
وشهدت قاعة السينما توافد عدد كبير من الجمهور للقاء نجوم أفلام العيد، حيث حقق هذا اليوم إيرادات كبيرة، فوصلت ايرادات فيلم "جوازة ميري" يوم وقفة العيد واليوم الأول إلى مليون و100 ألف جنية أي مايقرب 170 ألف دولار، في حين تصدّر فيلم "الحرب العالمية الثالثة" 3 مليون جنية أي 450 ألف دولار.
أما أحمد حلمي "بفيلمه صنع في " حقق مليون ونصف المليون جنيه أي 200 ألف دولار، وحقق كريم عبد العزيز بفيلم "الفيل الأزرق" مليون و 300 ألف جنيه أي 190 ألف دولار.
وتستمر المنافسة في أقوى موسم سينمائي في عيد الفطر منذ عدة أعوام.

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سيدتي

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