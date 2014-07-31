ليبيريا تغلق المدارس وبعض الهيئات الحكومية بسبب الإيبولا

أمرت رئيسة ليبيريا إلين جونسون سيراليف، مساء الأربعاء، بإغلاق جميع المدارس ومنح إجازة لكل موظفي الحكومة غير الضروريين وذلك ضمن تدابير طوارئ إضافية للحيلولة دون تفاقم أزمة الإيبولا.

وفي كلمة وجهتها إلى الشعب، قالت جونسون سيراليف إن الحكومة توفر خمسة ملايين دولار لتنفيذ خطة طوارئ موسعة لاحتواء انتشار الفيروس القاتل الذي أسفر عن وفاة نحو 130 شخصا في ليبيريا وحدها.

وأسفر الإيبولا عن مقتل أكثر من 600 شخص في أنحاء المنطقة من بين أكثر من ألف حالة إصابة بما في ذلك دول مثل غينيا وسيراليون.

وأعلنت الرئيسة، الجمعة، يوم عطلة في جميع الهيئات الحكومية من أجل تطهير المباني.

وأضافت أنه صدرت أوامر بإغلاق جميع المدارس حتى إشعار آخر من جانب وزارة التعليم.

وقررت منح إجازة إجبارية لمدة 30 يوما لموظفي الحكومة غير الضروريين.