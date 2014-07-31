أخبار عاجلة

8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

ليبيريا تغلق المدارس وبعض الهيئات الحكومية بسبب الإيبولا

Google+ Print

أمرت رئيسة ليبيريا إلين جونسون سيراليف، مساء الأربعاء، بإغلاق جميع المدارس ومنح إجازة لكل موظفي غير الضروريين وذلك ضمن تدابير طوارئ إضافية للحيلولة دون تفاقم أزمة الإيبولا.

وفي كلمة وجهتها إلى الشعب، قالت جونسون سيراليف إن الحكومة توفر خمسة ملايين دولار لتنفيذ خطة طوارئ موسعة لاحتواء انتشار الفيروس القاتل الذي أسفر عن وفاة نحو 130 شخصا في ليبيريا وحدها.

وأسفر الإيبولا عن مقتل أكثر من 600 شخص في أنحاء المنطقة من بين أكثر من ألف حالة إصابة بما في ذلك دول مثل غينيا وسيراليون.

وأعلنت الرئيسة، الجمعة، يوم عطلة في جميع الهيئات الحكومية من أجل تطهير المباني.

وأضافت أنه صدرت أوامر بإغلاق جميع المدارس حتى إشعار آخر من جانب وزارة التعليم.

وقررت منح إجازة إجبارية لمدة 30 يوما لموظفي الحكومة غير الضروريين.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي