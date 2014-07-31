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نادين نجيم وميس حمدان تنشران البرومو الأول لمسلسل "عشق النساء"

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نادين نجيم وميس حمدان تنشران البرومو الأول لمسلسل "عشق النساء" نادين نجيم وميس حمدان تنشران البرومو الأول لمسلسل "عشق النساء"

الأربعاء 30-07-2014 23:02

نشرت كل من الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والنجمة الأردنية ميس حمدان على صفحتهما الرسمية في موقع "الفيس بوك" البرومو الدعائي الأول لمسلسلهما الجديد "عشق النساء".

 

ومن جهتها عبّرت نجيم عن فرحتها لتشجيع جمهورها ودعمهم لها، وتمنت أن ينال المسلسل إعجابهم، كما كشفت أنه سيتم عرضه على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال "LBCI" و "LDC" في وقت قريب.

 

وتلقت النجمتان التهنئة والمباركة من الجمهور على العمل الجديد.

 

مسلسل "عشق النساء" هو من بطولة عدد كبير من نجوم الوطن العربي منهم: باسل خياط، وورد الخال، وراندا البحيري، ونادين نسيب نجيم، ومحمد عامر، وميس حمدان، وإنتاج شركة أونلاين لمالكها زياد شويري، وإخراج فيليب أسمر.

 

 

 

 

 

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