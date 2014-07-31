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العثور على شقيقة درة باريمور ميتة داخل سيارتها

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الأربعاء 30-07-2014 23:04

كشفت إحدى المصادر الصحفية انه تم أمس الثلاثاء العثور على الأخت غير الشقيقة للممثلة الأمريكية Drew Barrymore ميتة، وهي محاطة بحبوب الأدوية.

Jessica Barrymore التي كان من المفترض أن تحتفل بيعد ميلادها الـ 47 يوم غد، وُجدت عند الساعة السادسة من صباح أمس داخل سيارتها شمال سان دييغو.

ونشرت Drew صباح اليوم: بالرغم من أنني لم ألتق بها كثيراً، أتمنى لها ولجميع محبيها السلام.. أشعر بالأسف الشديد لخسارتها.

جميع المعطيات حتى الآن تثبت أن Jessica قضت إنتحاراً، وأكثر ما يعزز هذه الفرضية هو قيامها بزيارة والدتها قبل يوم من العثور على جثتها محاطة بالأدوية.

وقد تمكنت من العثور على الجثة السيدة Marta Lopez التي كانت في طريقها إلى العمل، حين إلتقت بسيارة Barrymore تقطع الطريق عليها.

 

 

 

 

 

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