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«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» بلبنان تدين مجزرة سوق الشجاعية

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نددت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» بلبنان بـ«المجزرة الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها الهمجي على سوق حي الشجاعية بمدينة غزة، مما أوقع العشرات من الشهداء والجرحى».

و اعتبرت «الجبهة»، في بيان لها مساء اليوم، أن «تلك المجزرة تأتي نتيجة الصمت العربي وعدم جدية الضغط الدولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي»، مؤكدة أن «هذه الجريمة النكراء لن تمر دون عقاب، ولن تذهب دماء شعبنا هدرا، ولن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة النضال والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي».

ودعت القيادة الفلسطينية إلى «الإسراع في التوقيع على ميثاق روما للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم، التي يعتبرها القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة جرائم حرب».

وطالبت المجتمع الدولي بـ«اتخاذ مواقف حازمة لوقف إرهاب دولة الاحتلال المنظم ومجازره المروعة ضد شعبنا الفلسطيني، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على الجرائم الوحشية في غزة».

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