«كيري»: «الأسد» يخنق نصف مليون سوري في حلب

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن مساعدات إلى سورية بقيمة 378 مليون دولار، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لمواجهة «تكتيكات» النظام السوري فيما يتعلق بسياسة التجويع أو الاستسلام.

وقال وزير الخارجية، الأمريكي جون كيري، إن النظام السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد «يخنق» نصف مليون سوري في حلب بعرقلة وصول شحنات الإمدادات الغذائية والمياه والدواء.

وندد «كيري» باستخدام البراميل المتفجرة التي قال إنها يتم إلقاؤها على حلب والضواحي المجاورة بمعدل عشرات البراميل يوميا.

وقال «كيري» لدى حثه العالم على التحرك سريعا وبشكل حاسم لمساعدة المدنيين الأبرياء: «السوريون في أنحاء البلاد كافة يتم قتلهم على أيدي طاغية لا يرحم».