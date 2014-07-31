القاهرة: مقتل ثلاثة «إرهابيين» في تفجير سـيـارة مفخخـة.. والـقـبـض عـلـى رابـع

القاهرة - أحمد إبراهيم، أ. ف. ب

قتل ثلاثة اشخاص صباح الاربعاء اثر انفجار عبوتين ناسفتين كانتا بحوزتهم في سيارة نقل صغيرة كانوا يستقلونها جنوبي القاهرة حيث يعتقد انهم كانوا في طريقهم لمهاجمة حاجز أمني، حسب ما قال مسؤول أمني وآخر حكومي. وافاد المسؤول الامني ان ثلاثة اشخاص يستقلون سيارة نقل صغيرة قتلوا بعدما انفجرت عبوتين ناسفتين بالسيارة صباح الاربعاء اثناء مرورهم امام قرية الشرفاء بالصف بالجيزة جنوبي القاهرة. ووصف المسؤول الامني الاشخاص الثلاثة ب»الارهابيين». واضاف المسؤول ان السيارة دُمرت بالكامل وان جثث الاشخاص الثلاثة تناثرت في موقع الانفجار. وقال علي عبدالرحمن محافظة الجيزة في اتصال هاتفي ان الانفجار كان شديد القوة ورجح ان الأشخاص الثلاثة كانوا في طريقهم لمهاجمة حاجز أمني. ولم يصب أحد من المارة بحسب المحافظ.

كما أفاد تقرير بأن أجهزة الأمن بالجيزة تمكنت من ضبط سيارة تحمل كميات من المواد المتفجرة في الصف قبل استخدامها في عملية إرهابية أثناء قيام أحد العناصر الإرهابية بقيادتها. وذكر موقع «بوابة الاهرام» الالكتروني الاربعاء أن المتهم يخضع لتحقيقات مكثفة من قبل رجال الأمن في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن اللواء كمال الدالي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أمر بإخطار النيابة للتحقيق. وحسب الموقع، تمكنت القوات أثناء تمشيط المنطقة من ضبط سيارة يقودها أحد العناصر الإرهابية أمام قرية الودي جنوب الصف وبداخلها كميات من المواد المتفجرة لاستخدامها بعملية إرهابية جديدة بعد أن اشتبهت القوات في السيارة أثناء سيرها بالطريق الزراعي.