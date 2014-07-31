وكيل أمين جدة: حريصون على أن يكون مهرجان العيد من أهم الفعاليات

أعرب وكيل أمين جدة المهندس علي الغامدي عن سعادته ورضاه للإقبال الكبير الذي شهدته فعاليات مهرجان «عيدكم عيدنا»، مؤكداً حرص أمانة محافظة جدة على أن يكون مهرجان العيد من أهم الفعاليات على مستوى المنطقة، مبينا التزامها بتطوير وتحفيز القطاع السياحي والترفيهي والاجتماعي والثقافي ليستمتع جميع المقيمين والزوار بالفعاليات.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية زار خلالها فعاليات المهرجان التي قام بها امس على مواقع فعاليات العيد،

وقال: "يشكل مهرجان فعاليات «عيدكم عيدنا» لهذا العام فرصة غنية تلبي حاجة الأسرة والطفل والشاب، التي تم الإعداد لها لتناسب جميع الفئات والأعمار من خلال مواقع متعددة في مدينة جدة، وقد تم توثيق كل ذلك من خلال دليل للفعاليات تم توزيعه على سكان وزوار جدة".

ووصف وكيل الأمين للخدمات الجهود الحثيثة التي بذلتها الجهات المشرفة والمشاركة بالمهرجان هذا العام بأنها اتسمت بالتعاون والانسجام والابتكار مما كان له أبلغ الأثر في ظهور المهرجان بهذا المستوى الراقي وفي ترسيخ فعالياته والوصول به إلى هذه الدرجة من التطور والتجدد والتميز.

وقال إن تعدد الفعاليات ومواقعها في وقت واحد أضاف المتعة والإثارة للمهرجان، حيث ان جميع العاملين في المهرجان يعملون بروح الفريق الواحد، ولكل منهم مسؤوليته وإنني شخصيا تنقلت بين أكثر من موقع ووجدت اهتماماً كبيراً من قبل اللجنة المنظمة للمهرجان.

وحضر الغامدي مع مرافقيه وشاهدوا العروض الفلكلورية الممتعة وعروض السيارات والدراجات المعدلة المثيرة واطلعوا على المعرض الخاص لصور جدة التاريخية بعدسة المصورة المعروفة سوزان اسكندر والمصور وليد فوزي.

وأشاد بما قدمه أمين محافظة جدة من رعاية ودعم لا محدود في تذليل الصعاب، وقال «هذا المهرجان والمهرجانات السابقة واللاحقة هي جزء من خطة أمانة محافظة جدة المستمرة لتقديم الأفضل لسكان وزوار العروس، حيث ان مدينة جدة تستحق مزيدا من الفعاليات والمهرجانات نظراً لموقعها الجغرافي ومكانتها السياحية».

وبحضور جمهور كبير، انطلقت أمس على مسرح الملك عبدالعزيز بابرق الرغامة ومسرح إسماعيل أبوداوود بغرفة جدة ومسرح جمعية الثقافة والفنون 3 مسرحيات، الأولى بعنوان: «عباس كلينك» ومسرحية «خصومات للزواج» ومسرحية «ضيف عالرصيف».

وفي ذات السياق انطلقت على هامش مهرجان "عيدكم عيدنا" عروض السيارات والدراجات النارية المعدلة، والتي تقام ضمن فعاليات احتفالات عيد الفطر على الكورتيش، وذلك بمشاركة 200 شاب، يقومون بعرض إبداعاتهم فى تعديل وتجميل السيارات والدراجات النارية.