«عيدكم عيدنا» تنوع غير مسبوق يجمع زوار وأهالي العروس

نطلقت صباح العيد احتفالات مهرجان "عيدكم عيدنا" الذي تنظمه أمانة محافظة جدة في أيام عيد الفطر المبارك، والذي يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تتنوع بين الثقافية والاجتماعية والترفيهية للصغار والكبار اضافة الى العروض الفلكلورية والمسرحية والبرامج الاخرى المتنوعة وفعاليات مراكز التسوق بما يرقى لتطلعات وأذواق سكان ومقيمى وزوار العروس.

وبالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، شهدت فعاليات اليوم الأول برامج حافلة تضمنت برنامجا حافلا للمعايدات، من بينها معايدة خاصة لموظفي أمانة جدة في مقر الأمانة، إضافة إلى زيارات معايدة نفذها أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبوراس ورعاة المهرجان للعديد من المناطق والاحياء والايتام والمرضى، فيما شهد مصلى طريق مكة القديم- كيلو2 ومسجد فاطمة بالكورنيش الشمالى ومصلى عزيز مول وصالة القدوم بالمطار احتفالات معايدة في الفترة الصباحية والمسائية، وشهدت هذه المعايدات حضورا كثيفاً لسكان الاحياء من مواطنين والإخوة العرب والمسلمين المقيمين في تلك الأحياء، ولم تخل من الفقرات والفعاليات الترفيهية مثل العروض الفلكلورية والألعاب الشعبية ومسابقات حركية للصغار والكبار ومجسات حجازية واناشيد العيد للأطفال ومشاركة الشخصيات الكرتونية وفقرات مسرحية وهدايا للأطفال، تبعتها ألعاب ومسابقات وعروض فلكلورية بأزياء أصيلة وإيقاعات تراثية متنوعة، بينما شهد الكورنيش الأوسط لمدينة جدة انطلاق العرض الرئيس للألعاب النارية قبيل منتصف الليل.

وشملت الألعاب النارية أحدث التشكيلات في فنون الألعاب النارية وغير ذلك من الأشكال التي تشد الأفئدة إليها بروعتها وجماليتها.

واحتفاء بزوار مدينة جدة، تواجد في مطار الملك عبدالعزيز، ممثلون عن أمانة محافظة جدة، لاستقبال الزائرين القادمين إلى جدة لقضاء عطلة العيد.

وكشف المتحدث الرسمي لمهرجان "عيدكم عيدنا" محمد اليامى عن أن ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس أيام العيد تشهد فعاليات أكثر تنوعا، تتضمن استعراض السيارات والدراجات في أبحر طوال الفترة المسائية، وكذلك العروض الترفيهية لمسرح الطفل بدءًا بمسرحية الطيور الغاضبة "انغري بيرد" على مسرح ارض المهرجان بأبحر الشمالية.

كما تقام عروض رجل النار واسبوع القهوة بممشى فيصل بن فهد ومسابقات نجوم الاجيال ومسرحية عباس كلينيك على مسرح الملك عبدالعزيز بأبرق الرغامة ومسرحية ضيف على الرصيف على مسرح قاعة اسماعيل ابو داوود بالغرفة التجارية ومسرحية خصومات للزواج على مسرح جمعية الثقافة والفنون بالكورنيش وعروض (ستاند اب) كوميدى بالنادى الادبى ومسرح ملاهي الشلال بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية والفرق الشعبية في الكورنيش الأوسط، وستديو البث المباشر لإذاعة (مكس إف إم) في ارض المهرجان، وأخيرا عروض الألعاب النارية في الكورنيش الشمالي. وأوضح اليامي أن مهرجان "عيدكم عيدنا" يأتي نتاجا لجهد مشترك من أمانة جدة، والجهات الحكومية، والمؤسسات والشركات التجارية، وعمد الأحياء، ومؤسسات المجتمع المدني، والأفراد، الذي أسهموا بتقديم أفكارهم لما يتطلع إليه أهالي مدينة جدة وزوارها.