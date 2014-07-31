البيئة تنتهى من إعداد شروط إعادة تصدير الملوثات العضوية بعد العيد

يستكمل الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، بعد إجازة عيد الفطر، أعمال إعداد الشروط المرجعية لعملية إعادة تعبئة وتصدير اللندين "الملوثات العضوية الثابتة" إلى الخارج، حيث قام جهاز شئون البيئة بالتعاقد مع كلية العلوم جامعة الإسكندرية لإعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية ESIA لعملية إعادة التعبئة والتصدير.

ومن جهته أكد المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أنه تم عقد جلسة الاستماع الخاصة بدراسة التقييم يوم الثلاثاء الماضى 22 يوليو، بحضور كل الجهات المعنية وذات المصلحة لعرض كل التفاصيل الخاصة بعملية إعادة التعبئة وتأثيراتها والاستماع إلى وجهات نظرهم، لأخذها فى الاعتبار ومن المقترح، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء وتقديم النسخة النهائية لدراسة تقييم التأثيرات البيئة والاجتماعية سيتم إدماج كل التوصيات والتدابير والمحاذير الموجودة بها ضمن الشروط المرجعية لعملية إعادة التعبئة والتخلص، والتى سيتم طرحها فى مناقصة دولية حتى يمكن إلزام مقاول التنفيذ باتباعها ومراعاتها أثناء عملية التنفيذ.

وكانت وزارة البيئة قد قامت بالتنسيق المشترك مع كل الجهات المعنية، وذلك بالاشتراك مع وزارة النقل وتم عقد اجتماع برئاسة كلٍ من وزير البيئة ووزير النقل 12 مايو 2013 بهدف التخلص من الملوثات العضوية الثابتة "اللندين" الموجود بميناء الأدبية بالسويس، والذى تم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة رفيعة المستوى يرأسها وزير الدولة لشئون البيئة وعضوية كل الجهات المعنية بحل المشكلة.

والجدير بالذكر أنه تعتبر قضية تواجد حاويات اللندين من القضايا المهمة التى تسعى وزارة البيئة لحلها، ولذلك فقد قامت الوزارة بتشكيل لجنة لوضع حلول لإمكانية التخلص من كميات اللندين الموجودة بالميناء، وذلك بقرار وزارى رقم 137 صادر من وزير البيئة، وبعضوية ممثلين عن الجهات المعنية المشاركة فى حل هذه القضية، وقد تم الاتفاق على قيام وزارة الدولة لشئون البيئة بالتنسيق مع منظمة الزراعة والأغذية "FAO" لإيفاد أحد الخبراء المتخصصين فى التعامل مع الملوثات العضوية الثابتة، لمعاينة الكميات الموجودة بميناء الأدبية بمحافظة السويس، للوقوف على أفضل طرق الحماية المؤقتة لحين التخلص النهائى منها بالترميد بالخارج، مع وضع المواصفات الفنية اللازمة لذلك وأن الحاويات الموجودة بميناء الأدبية بجمرك السويس يبلغ عددها 10 حاويات موجودة منذ عام 1998 تحتوى على 220 طن لندين داخل أجولة ورقية سعة 25 كجم بحالة جيدة موضوعة على جانب بعيد عن باقى الحاويات بالميناء، ولكنها ليست بعيدة عن مصنع لتعبئة الزيوت داخل الميناء.

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