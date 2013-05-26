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عودة وفد “المالية” للقاهرة بعد حضور مؤتمر الضرائب بتركيا

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عودة وفد “المالية” للقاهرة بعد حضور مؤتمر الضرائب بتركيا عودة وفد “المالية” للقاهرة بعد حضور مؤتمر الضرائب بتركيا


> وصل مطارالقاهرة الدولى اليوم الأحد وفد وزارة المالية برئاسة ” ممدوح عمر ” رئيس مصلحة الضرائب قادما من إسطنبول بعد زيارة لتركيا إستغرقت ثلاثة أيام إلتقى خلالها مع عدد من المسئولين لبحث دعم التعاون بين وتركيا .
> كان الوفد الذى ضم ” حسن عبدالله ” رئيس المكتب الفني لضرائب المبيعات قد شارك فى مؤتمر بتركيا تم خلاله إستعراض التطورات المتقدمة في مجال تبادل المعلومات في الضرائب وطرح تطبيقات عملية للإستخدامات التكنولوجية فى مجال الفحص الضريبى والإلتزام للشركات وإلتقى الوفد المصرى على هامش المؤتمر مع ممثلى دول منظمة التعاون الإقتصادى للإستفادة من خبراتهم في إطار التحول إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة مطلع عام 2014 .

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