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ضبط عامل مطلوب علي ذمة قضية سرقة بحوزته مواد مخدرة بسوهاج

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تمكن ضابط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج من ضبط المدعو “محمد محمود محمد مصطفى” حال محاولته استيقاف المارة بطريقة تثير الريبة والشك بأحد الشوارع الجانبية دائرة قسم ثان سوهاج .

وبتفتيشه عثر معه علي “مطواه قرن غزال – عصا بلاستيكية –  قطعة حشيش – 3 شرائط تامول – 2 شريط اباتريل بإجمالي خمسين قرص مخدر”

بالكشف علي المذكور جنائياً تبن أنه محكوم عليه غيابياً بالمؤبد في قضية جنايات مركز أبو تيج لسنة 2012 سرقة بالإكراه، بمواجهة المذكور بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد التعاطي.

تم التحفــظ علي المضبـوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2485 إداري قسم ثان سوهاج لسنة 2014 وتم العرض علي النيابة العامة للتصرف .

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