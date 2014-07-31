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وزير الداخلية السعودي يبحث الاستعدادات الأمنية لموسم الحج المقبل

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بحث الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية السعودي، رئيس لجنة الحج العليا، مساء الأربعاء، بجدة مع قادة القطاعات الأمنية وقادة أمن الحج والعمرة الخطط المستقبلية التي سيتم تنفيذها خلال موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات الأمنية على ضوء المستجدات التي تشهدها المنطقة.

واطلع على ما تم تنفيذه من خطط أمنية خلال موسم العمرة في شهر رمضان المبارك، وأعرب عن شكره وتقديره لمنسوبي الأجهزة الأمنية المشاركين في تنفيذ خطط المساندة والدعم لموسم العمرة خلال شهر رمضان التي أسهمت في نجاح الموسم.

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