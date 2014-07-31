بالصور.. «قهقهة» نساء تركيا تتحدى حكومة «أردوغان»

دشنت مئات من النساء في تركيا حملة «ضاحكة» على «تويتر» باسم «kahkaha#» (قهقهة) للرد على تصريحات نائب رئيس الوزراء التركي، بولند أرينج، الذي قال إنه يجب ألا تضحك النساء بصوت عال بالأماكن العامة، أو التحدث عن مسائل «تافهة» على الهاتف.

ونشرن صورًا وهن يضحكن مع ذويهن وصديقاتهن في الأماكن العامة، اعتراضًا على ما قاله «أرينج» بأن «المرأة يجب أن تتمتع بالعفة.. ولا ينبغي أن تضحك أمام الجميع، وألا يكون سلوكها مثيرًا للآخرين. ويجب أن تحافظ على شرفها.. لذا لن تضحك بصوت عال في الأماكن العامة، وستحمي طهارتها».

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قالت ميلدا أونور، عضوة البرلمان عن حزب المعارضة الرئيسي على «تويتر» إن تعليقات «أرنيج» تصور الضحك على أنه عمل غير شريف، وأنه يعرض النساء للعنف.

ودفعت تصريحات «أرينج»، الذي انتقد فيها مسلسلات التليفزيون الطويلة لإشاعتها الانحلال، اهتمام مرشح المعارضة للرئاسة إحسان أوغلو الذي كتب على «تويتر»: «بلادنا تحتاج إلى ضحك نسائنا، وسماع أصوات ضحكات الجميع المبتهجة أكثر من أي وقت مضى».

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