بالصور.. نيابة السويس تجدد حبس 3 متهمين بسرقة 130 طن بترول خام بالعين السخنة‎

قررت نيابة السويس تجديد حبس المتهمين الثلاثة بسرقة 130 طن بترول خام من خط بترولى تابع لشركة انابيب البترول بمنطقة العين السخنة 15 يوم على ذمة التحقيقات ، مع التحفظ على السيارات الثلاثة واعادة المواد المضوطة الى شركة انابيب البترول .

تعود الواقعة الى الاربعاء الماضى بعد ان تمكنت قوات الامن بمديرية أمن السويس بالتنسيق مع امن شركة انابيب البترول من ضبط السيارة رقم 735 / 11 نقل ومقطورة قنا يقودها “عصام . ح ” 45 سنه وضبط السيارة رقم 8514 هـ . ج . أ ، وضبط أحمد , م 38 سنه ” أحمد . م 30 سنه بعد ان قاموا بسرقة الخط الرئيسي للبترول لشركة انابيب البترول بالعين السخنة .