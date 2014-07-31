زوار منتزه الشارقة يحتفلون بالألعاب النارية وعروض فن الشوارع

احتفل منتزه الشارقة في إطار فعاليات العيد التي تختتم اليوم بعيد الفطر بمجموعة من الفعاليات والاستعراضات البهلوانية الفنية الممتعة، وعروض ألعاب النار المشوقة.

وتضمنت الفعاليات التي تستمر لمدة أربعة أيام ثلاثة عروض فنية يومية لمدة 40 دقيقة لكل منها، تمتد بين الساعة السابعة والنصف وحتى الحادية عشرة مساءً، وشارك في هذه العروض اثنان من الممثلين العالميين المشهورين في تقديم عروض فن الشوارع، اللذين قدما عدداً من الفعاليات الممتعة والمرحة لزوار المنتزه.

كما تضمن الاحتفال عروض الألعاب النارية التي أضاءت سماء المنطقة في اليوم الأول والثاني من أيام عيد الفطر السعيد، واستقطبت ألوانها المبهرة وأشكالها الفاتنة اهتماماً كبيراً من زوار المنتزه.

ومن أهم العروض التي نالت إعجاب الزوار أيضاً العرض الكوميدي الأول الذي قدمه البهلوان ولاعب الخفة الأسترالي نايجل لانغي، المعروف باسم "مستر سبن"، والذي أبهر الزوار بعروضه الفنية الرائعة، فيما قدم الفنان الإسباني ميجيل روبيو، الذي يعتبر من أفضل فناني عصا النار في العالم، عرضاً فنياً مذهلاً تميّز بانسجام فريد بين الرقص والقدرة المذهلة على التحكم بالنار على خلفية موسيقية جميلة.

وبالإضافة إلى هذه العروض المتميزة، استمتع الأطفال بأنشطة الرسم على الوجه، والأشكال المصممة من البالونات وذلك مساء كل يوم خلال برنامج الاحتفالات بالعيد السعيد.

ويتضمن المنتزه، الحديقة المائية والترفيهية، والذي عرف سابقاً باسم "منتزه الجزيرة"، وتم افتتاحه رسمياً هذا العام، ويتضمن حديقةً للألعاب المائية، وأخرى للتنزه والفعاليات، وحديقة لألعاب الأطفال، تمتد جميعها على مساحة 126 ألف متر مربع. ومن المتوقع أن يستقبل المنتزه ما يزيد على مليون زائر خلال العام الأول، حيث تصل طاقته الاستيعابية إلى نحو ثلاثة ملايين زائر سنوياً.