مدينة العين واحات تعج بالفرح

شهدت مدينة العين بواحاتها وحدائقها ومنتجعاتها السياحية، إقبالاً كبيراً خلال أيام عيد الفطر، حيث فاق عدد الزوار في الأيام الثلاثة أكثر من 35 ألف زائر، ما شكل زحاماً في الطرقات المؤدية إلى منطقة المبزرة الخضراء وجبل حفيت والعين الفايضة وحديقة الحيوانات، حيث أمضى زوار المدينة من مختلف إمارات الدولة أوقاتاً جميلة في ربوع مدينة العين الخلابة، فيما حرصت كل من بلدية العين وهيئة أبوظبي للسياحة وحديقة الحيوانات على وضع برامج ترفيهية متنوعة لجميع أفراد الأسرة.

المبزرة الخضراء

في منطقة المبزرة الخضراء، حيث ينابيع المياه الساخنة، أضفت أجواء من المتعة الأسرية، حيث انتشر أفراد الأسر القادمون من مختلف مدن الدولة على المروج الخضراء، وعلى ضفاف سواقي المياه الساخنة للاستمتاع بها، إضافة للتمتع بمناظر الطبيعية الخلابة في حضن جبل حفل، التي شكلت بانورما إبداعية، أضفت على المكان سحراً جميلاً. فيما أغلقت الحجوزات على الشاليهات قبل أسبوع من بدء عطلة العيد وكذلك فنادق المدينة، حيث وصلت نسبة الحجوزات 100 بالمئة.

حديقة الحيوانات

وعلى نفس طريق المبزرة الخضراء ومنتجع العين الفايضة، كان معظم الزوار يعرجون على حديقة الحيوانات، حيث تتاح للزوار مشاهدة الحيوانات والنباتات البرية عن قرب في بيئتها الطبيعية، حيث تمر المركبات خلال الرحلة بصحبة مرشدين سياحيين عبر المواطن الصحراوية العربية والآسيوية والإفريقية التي تعرض الحيوانات والنباتات في بيئتها الأصلية، كما تعرض صحاري العالم حيوانات ونباتات صحاري، وقد قامت إدارة الحديقة بتمديد أوقات الدوام خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وأجرت تخفيضات خاصة للأطفال.

وأتاحت الفرصة للزوار والمقيمين التمتع بأجواء حياة الصحراء البرية بمتنزه العين، حيث تتوفر كافة سبل الراحة والاسترخاء وأنشطة الترفيه، بما فيها المناظر الطبيعية الخلابة لمساحات السفاري النابضة بالحياة البرية ليلاً ونهار،اً تتيح المجمعات البيئة فرصة مدهشة لنمط حياة بمفهوم جديد، فهي تطل على مساحات السفاري المترامية الأطراف عارضةً مشهداً أخاذاً للبيئة الطبيعية النابضة بالحياة البرية.