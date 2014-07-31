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ممشى أم القيوين وجهة الزوار في العيد

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ممشى أم القيوين وجهة الزوار في العيد ممشى أم القيوين وجهة الزوار في العيد

 

استقبل ممشى أم القيوين والشاطئ في ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك عددا من الزوار من إمارات الدولة المختلفة والمقيمين فيها الراغبين في قضاء عطلة العيد للاستمتاع بالأجواء الهادئة التي تمتاز بها أم القيوين، وشهد الكورنيش والممشى إقبالاً من الزوار بعد ما انهت دائرة الاشغال العامة والخدمات كافة الترتيبات من إنارة وصيانة شاملة وكذلك تزيين الطرق والدوارات، كما عملت الدائرة على تهيئته للجمهور لكي يستمتعوا بالطبيعة التي تتميز بها تلك المناطق، التي تزخر بمقومات طبيعية سياحية من خلال امتداد البحر ونظافة الشاطئ ليصبح أكثر جذباً للسياح والزوار، حيث انتشرت العائلات والشباب بمختلف أعمارهم على امتداد الممشى.

وأجمع عدد من الزوار الذين توافدوا إلى ممشى وكورنيش أم القيوين على جمال المنطقة الأخاذ والهدوء الذي يمتاز به شاطئ أم القيوين، لافتين إلى أن الشاطئ تنقصه بعض الخدمات الأساسية حتى يكون أكثر جذبا، مبينين في الوقت ذاته أن الشواطئ والحدائق تعد متنفساً طبيعياً تلجأ إليها الأسر والأفراد خلال العطلات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع مصطحبين معهم أطفالهم ليقضوا أياماً ممتعة بعيداً عن أجواء المنزل، موضحين إن إمارة أم القيوين لا توجد فيها حدائق منتشرة في مستوى الإمارة أسوة بالإمارات الأخرى رغم ما تزخر به من مناطق سياحية جذابة ومساحات خضراء شاسعة إضافة إلى الشاطئ الذي تنقصه الخدمات والإنارة وغيرها من الخدمات الضرورية.

من جانبه أكد مصبح حميد مدير دائرة الاشغال في أم القيوين أن الدائرة أكملت استعداداتها مبكرا لاستقبال عيد الفطر وذلك بتزيين الطرق والدوارات بالإضاءة، كما قامت بالعمل على تهيئة الممشى والكورنيش حتى يكون جاهزا لاستقبال الزوار من مختلف الإمارات وكذلك إنجاز أعمال صيانة لوحدات الإنارة والألعاب في حديقة الشيخ زايد، إضافة إلى تشكيل فرق عمل لإجراء عمل النظافة في الشاطئ والحدائق.

وقال إن قسم النظافة بدأ بحملة نظافة شاملة وواسعة على شاطئ أم القيوين لتهيئته وذلك بإزالة كافة الأوساخ المتراكمة وأكياس البلاستيك المنتشرة على امتداد الشاطئ، كما تم جمع علب المشروبات الغازية الفارقة، مناشدا المواطنين والمقيمين بضرورة رمي المخلفات في الأماكن المخصص لها وذلك للحفاظ على مظهر الشاطئ حتى يكون جاذبا لأكبر عدد من السياح من داخل الإمارة وخارجها، لافتا إلى أن ممشى أم القيوين تم تأهيله بنسبة 90 % من حتى يكون جاهزا لاستقبال الزوار، حيث يبلغ امتداده كيلو و200 متر، وعرضه 4.5 أمتار مربعة.

وأضاف إنه تم توفير عدد من الحاويات والسلال وتوزيعها على طول ممشى الشاطئ حتى يتسنى للمترددين عليه رمي المخلفات في الاماكن المخصصة للمحافظة على نظافة الشاطئ، مبينا أن هذا الممشى سيخدم مرتادي الشاطئ ويوفر لهم كل سبل الراحة خلال قضاء فترة تواجدهم دون ازعاج من المركبات التي كانت تجوب الشاطئ وتسير بمحاذاته ما يسبب إزعاجا لهم.

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