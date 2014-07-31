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سفير مصر بليبيا: إقلاع أول طائرة لنقل المصريين العالقين علي الحدود مع تونس

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قال السفير محمد ابو بكر سفير في ليبيا، إن أول رحلات مصر للطيران قد غادرت القاهرة منذ قليل متوجه إلى مطار «جربا» التونسي على الحدود الليبية وذلك للبدء في نقل عدد من المصريين المتواجدين على الحدود بين ليبيا وتونس.

وأوضح «أبوبكر»، في تصريحات صحفية، أن هناك متابعة مستمرة من وزارة الخارجية لأعداد المصريين على الحدود الليبية التونسية، وتقوم الوزارة برصد هذه الأعداد لتقديم الخدمات والتسهيلات القنصلية لهم بالتنسيق مع السلطات التونسية والليبية .

وأضاف «أبوبكر»، الذي يمارس مهام عمله من القاهرة حاليا، أن الخارجية تواصل جهودها واتصالاتها المكثفة لترتيب عملية تسهيل سفر المصريين الموجودين على الحدود الليبية التونسية.

فيما أشاد «ابو بكر»، بجهود وتعاون السلطات التونسية بعد تقديم بعض التسهيلات له.

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