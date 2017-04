نجوم هوليود يرفعون شعار “تعاطفًا مع غزة”

كتب: أحمد سعيد

أبدى مشاهير عالم الفن دعمهم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام بعيًدا عن آلة القتل الإسرائيلية، مستغلين وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم، وقد أحدث ذلك جدلاً كبيرا وجلب لكثيرين منهم انتقادات وصلت إلى حد تهديدهم بالقتل.

وتعرض بعض هؤلاء النجوم للانتقاد بسبب دعمهم لفلسطين ضد “إسرائيل”، ويعود ذلك لسيطرة العديد من داعمي الكيان الصهيوني على صناعة السينما والغناء في العالم الغربي، الأمر الذي دفع بعضهم لحذف تعليقاتهم المؤيدة لغزة، واستبدالها بتعليقات “مُحايدة”، وكات البداية بـ

سيلينا جوميز تدعو للصلاة من أجل غزة

من خلال حسابها الخاص على “إنستغرام” نشرت المغنية والممثلة “سيلينا

> غوميز” صورة مكتوب عليها “إنها مسألة تتعلق بالإنسانية، صلّوا من أجل

> غزة” It’s about Humanity, Pray for Gaza”، ومن خلال “تويتر”

> نشرت تغريدة تقول فيها “من فضلكم صلّوا من أجل هؤلاء العائلات والأطفال

> اليوم. من فضلكم تذكروا دائماً ما هو الشيء المهم في الحياة. هو ليس أي

> شئ من ذلك، نحن هنا من أجل المساعدة والإلهام والحب”. ثم اتبعتها بهاشتاغ

> “إذن نحن من نمثل التغيير” #Wearethenenextgeneration.

مايا فارو تنتقد سياسة أمريكا الداعمة لإسرائيل

تعد الممثلة الأميركية “مايا فارو” الأكثر تأثراً بما يحدث في “غزة” وقد أعربت

> عن تعاطفها تجاه القضية الفلسطينية والتنديد بالأفعال الإسرائيلية في غزة

> حالياً من خلال مجموعة من التغريدات والصور التي قامت بنشرها على “تويتر”.

قالت فرو: “قولوا لأميركا أن تتوقف عن تسليح إسرائيل”، و”

> تذكروا، أن إسرائيل يمكنها أن تتوقف عن إطلاق النار في أي وقت إذا وافقت

> على الشروط الإنسانية الأساسية تجاه الناس في غزة”، وتغريدة أخرى تقول

> فيها “قالت إسرائيل إن حماس هي هدفها، فلماذا إذاً يقصفون المنازل في مدينة

> غزة؟”.

ريهانا

أعربت مغنية البوب الأمريكية “ريهانا” عن تضامنها مع قضية “غزة”

> من خلال هاشتاغ نشرته على حسابها الخاص على “تويتر” تدعو فيه إلى

> “الحرية لفلسطين” #Free_Palastine. لكنها وبعد تعرضها لهجوم شديد

> من بعض متابعيها على الموقع، قامت بحذف الهاشتاغ بعد مرور 8 دقائق

> على نشره، واستبداله بتغريدة محايدة تقول فيها “دعونا نصلي من أجل

> السلام ونهاية سريعة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

> ” let’s pray for peace and a swift end

> of israeli- palestinian conflict! Is there any hope

روب شنايدر

أعرب نجم التلفزيون المخضرم ومقدم البرنامج الترفيهي الأسبوعي

> Saturday Night “روب شنايدر” عن استيائه لما يحدث في غزة عن طريق

> حسابه الخاص على “تويتر” من خلال تغريدة نشرها، يقول فيها إن اليوم هو

> أكثر أيام الحصار اللاإنساني البشع لغزة دموية.

ماريو بالوتيللي

أعرب لاعب فريق كرة القدم “ميلان” الإيطالي “ماريو بالوتيللي” عن استيائه

> لما يحدث في غزة من خلال تغريدة نشرها على “تويتر” يوم 18 يوليو الحالي

> يقول فيها “أطفال يلعبون على الشاطئ لا يجب أبداً أن يمثلوا شيئاً سلبياً”

> Children playing at Beach Should never be a Negative Thing.

> ثم أتبع التغريدة بهاشتاغين “أوقفوا الحرب” #Stopwar و”غزة” #Gaza.

بينلوبي كروز وخافير باردم

في الموضوع ذاته اتهم أكثر من مائة فنان إسباني، بينهم نجما هوليود الشهيران بينيلوبي كروز وخافير باردم، إسرائيل بالإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وطالب ممثلون ومغنون وكتاب ومخرجون سينمائيون في بيان بهدنة عاجلة في نزاع غزة.

>

كما طالب الفنانون في البيان الذي حمل عنوان “بيان الثقافة ضد الإبادة الجماعية للفلسطينيين”، الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي بـ”إدانة قصف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من الجو والبر والبحر”.